„Ich werde alles tun, um das zu verhindern“

In Zukunft nur noch Slalom?

Für Manuel Feller könnte der heutige Riesentorlauf in Hafjell zukunftsweisend sein. „Ich brauch Punkte – sonst tu ich mir das wahrscheinlich in meinem Alter nicht mehr an“, sagt der Tiroler. Und spricht damit ganz offen an, sich in Zukunft nur mehr auf den Slalom konzentrieren zu wollen.