Pollensaison startet heuer besonders früh

Allergie-Saison erreicht in Salzburg Mitte April ihren Höhepunkt

Bis Ende März bzw Anfang April ist noch mit allergischen Belastungen durch Hasel- und Erlenpollen zu rechnen. Die Esche erreicht zwischen Mitte März und Mitte April ihren Höhepunkt. Die Birke, ein Hauptauslöser von allergischen Erkrankungen in Nord- und Mitteleuropa, folgt in der Regel einem Zwei-Jahres-Rhythmus. „Jahre mit hohen und geringeren Pollenmengen wechseln sich ab. 2024 war als überdurchschnittliches Jahr einzustufen, weshalb Allergiker heuer in ganz Österreich auf eine weniger intensive Saison hoffen dürfen“, entwarnt Dirr. Im Osten Österreichs ist zwischen Mitte März und Ende April mit relevantem Pollenflug zu rechnen, der voraussichtlich Anfang April seinen Höhepunkt erreicht. In Westösterreich erstreckt sich die Birkensaison vermutlich von Mitte März bis Mitte Mai und erreicht den Höhepunkt etwa Mitte April und damit etwas später als im Osten.