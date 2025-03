Die Wiener Roten setzen jetzt voll auf die Arbeit

Mit den Klängen der Queen-Hymne „We are the Champions“ und Standing Ovations zogen Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ Wien-Klubchef Josef Taucher Dienstag gemeinsam in die Ariana-Eventhalle in der Seestadt ein und ließen sich vorab schon einmal von den eigenen Genossen feiern. Spätestens jetzt hat auch für die Wiener SPÖ der Intensiv-Wahlkampf begonnen – sechs Wochen vor der vorgezogenen Wahl am 27. April 2025. Ein Thema rückt bei den Roten voll in den Fokus: Arbeit und Jobs. Das sind die zentralen neuen Projekte. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.