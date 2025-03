„Das war das Beste, was ich bisher erreicht habe!“

„Aufregend! Das war mein bestes Rennen bisher, das Beste, was ich bisher snowboardtechnisch erreicht habe“, jubelte Elias Leitner nach dem Wochenende beim Snowboardcross-Weltcup in Gudauri (Geo). Der Montafoner überstand im ersten Bewerb am Samstag erstmals überhaupt die erste Runde, fuhr dann aber schnurstracks ins große Finale und landete dort auf Rang vier.