„Motorräder sind als Zweitfahrzeuge sehr günstig“

Eine zweitägige Biker-Messe zieht das Zweiradgeschäft Kropfitsch in Klagenfurt auf. „Wir haben über 400 Motorräder im Betrieb“, sagt Geschäftsführer Helmuth Riedl. Der auf eine lange Tradition zurückblicken kann. „Unser Geschäft gibt es schon seit 105 Jahren. Anna Riedl wird es in vierter Generation übernehmen.“ Die Angebote sind jetzt günstiger. „Vor allem kriegen wir für die Biker Days die neuesten Modelle von 2025 aus aller Welt. Sehr begehrt sind die Honda Hornet CB 1000 und die Kawasaki Z 900, die beide mehr als 200 PS haben und 300 km/h schaffen.“ So ein heißes Eisen kostet knapp 30.000 Euro. Günstigere Modelle für den Alltagsgebrauch gibt es auch schon ab 3000 Euro.