Faschingsnarren stürmten Bregenzer Landhaus

Imker Gantner, sportliche Rüscher

Christian Gantner, zuständig für Landwirtschaft und Umwelt, hatte sich in einen Imkeranzug geworfen – in Kombination mit seinen Büromitarbeitern, die als Bienchen um ihn schwirrten, durchaus ein gelungener Auftritt. Gleiches galt für Barbara Schöbi-Fink und Martina Rüscher, deren Outfits im Kreise ihrer ähnlich gekleideten Mitarbeiter, besser zur Geltung kam als auf dem „Familienfoto“ der Landesregierung. So stach die sportliche „Rüscher-Truppe“ mit ihren neonfarbenen Kappen und Accessoires hervor. „Barbaras Band“-Mitglieder hingegen hatte sich schwarz mit rotem Hut gekleidet und trugen aufblasbare Gitarren und Saxophone mit sich.