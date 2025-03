160 Bergretter übten im Dreiländereck

Maßgeblich an der Großübung beteiligt waren die Teams der Bundesheer-Hubschrauber „Black Hawk“ und „Bell 212“ sowie der „Libelle“ der Flugeinsatzstelle des Innenministeriums. Gemeinsam übernahmen sie in 36 Flügen ab dem Sammel- und Stützpunkt bei der Pension Almsonne in Schönfeld den Mannschafts- und Materialtransport ins alpine Gelände sowie Personenbergungen am Seil im Einsatzgebiet am Großen Königsstuhl.