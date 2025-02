Wegen Streit ums Kind Vergewaltigung erfunden

Ein wahres Wechselbad der Gefühle durchlebten ein 38-Jähriger und seine Lebensgefährtin im Bezirk Bruck an der Leitha während ihrer konfliktreichen Liaison. Denn in der toxischen On-Off-Beziehung sei es gleich mehrfach zu häuslicher Gewalt gekommen – von einem Hämatom am Auge nach einem „Schuss“ mit der Fernbedienung, über Prellungen der rechten Hand bis zu Würgemalen am Hals. Kurz vor und nach der Geburt des gemeinsamen Kindes im Jahr 2021 soll es am schlimmsten gewesen sein. In diesem Zeitraum sei es auch zu den Vergewaltigungen gekommen.