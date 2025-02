Nachspiel in Sitzung des Kontrollausschusses

„Es ist eindeutig, dass es einiges an Verbesserungspotenzial gibt“, meint SPÖ-Sozialsprecherin Manuel Auer. Sie setzt ebenfalls auf den Ausschuss am Mittwoch, bei dem auch Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer anwesend sein wird. Eva Hammerer (Grüne) will dann geklärt wissen, ob es sich um einen einzelnen Fehler bei einem Einzelfall handle oder ob es ein Loch im letzten Auffangnetz für Jugendliche gibt, die es besonders schwer haben.