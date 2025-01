Junger Luchs „Janus“ im Nationalpark ausgewildert

„Janus“, der am 22. Mai 2023 geboren und in einem naturnahen Gehege im Wildkatzendorf Hütscherode in Hörselberg-Hainich (Thüringen) aufgewachsen. „Die vergangenen Monate hat er in einem abgeschirmten Auswilderungsgehege ohne Menschenkontakt verbracht und wurde auf ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet“, erklärt Forstinger.