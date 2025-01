Die Aufstellung: So startet Red Bull Salzburg!

Red Bull Salzburg will sich heute versöhnlich aus der Königsklasse verabschieden. Die Aufstiegschance ist schon vor dem Heimduell mit Atletico dahin, das ÖFB-Cup-Duell beim LASK am Sonntag hat deshalb aber nicht eine größere Bedeutung. „Ich würde sagen, dass beides sehr wichtige Spiele sind. Es geht gegen Atletico noch um Renommee und Finanzielles“, so Salzburgs Sportchef Rouven Schröder.