Die Aufstellung: So startet Sturm gegen RB Leipzig

Für Sturm Graz geht es im letzten Spiel der Champions League heute nicht nur um einen versöhnlichen Abschied aus der Königsklasse, sondern auch um eine Millionen-Summe an Prämien. Österreichs Fußball-Meister hofft im Exil am Wörthersee nicht nur auf eine Wiedergutmachung für das 0:5 bei Atalanta Bergamo in der Vorwoche – eine bessere Platzierung in der Endtabelle wäre auch viel wert.