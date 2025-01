Staunen und Empörung über neuen Musk-Auftritt

Musk wirbt für rechtsextreme AfD

Musk hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Kommentaren auf seiner Onlineplattform X in die Innenpolitik Deutschlands und anderer europäischer Länder eingemischt und für die in Teilen erwiesen rechtsextreme AfD geworben. Trump hatte ihn zum Sonderberater seiner Regierung ernannt, er soll in den USA für drastische Kürzungen bei staatlichen Ausgaben sorgen. Bei Trumps Amtseinführung am vergangenen Montag war er mit einer Geste aufgefallen, die an einen Hitlergruß erinnerte.