„Playboy“ zeigt heißeste Fotos der Dschungel-Stars

„Genau die richtige Zeit“

Die Schlager-Beauty, die mit ihrem Nackt-Shooting für das Männermagazin in der September-Ausgabe 2024 für jede Menge Furore gesorgt hatte, freute sich nicht nur über diese Ehre, sondern auch auf ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp. „Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe“, schmunzelte die Noch-Ehefrau von Schlagerstar Stefan Mross.