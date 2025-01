Von der Villa in die Zelle: Hier sitzt Benko ein

Lebte trotz Mega-Pleite in Millionenvilla

Wie viel Zeit René Benko, der trotz Milliardenpleite in einer Millionen-Villa (Bild unten) in Innsbruck-Igls residierte, in einer Zelle im Zieglstadl verbringen wird, ist noch unklar. Recht wahrscheinlich ist, dass Benko nach der Entscheidung, ob er in Untersuchungshaft bleiben muss, nach Wien überstellt wird, weil die zuständige Behörde – die WKStA – ihren Sitz in der Bundeshauptstadt hat.