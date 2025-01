Gitta Saxx möchte mit 60 wieder in den „Playboy“

„Eine wirkliche Jahrhundertfrau“

Er kenne Gitta Saxx seit mehr als 25 Jahren, verriet Boitin über das Geburtstagskind. „Was ich besonders an ihr schätze, ist ihre Offenheit, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und diese erfrischende Fröhlichkeit. Was ich für keine Selbstverständlichkeit halte. Denn neben all den vielen glamourösen Momenten in ihrem Leben, erlebte Gitta auch schwere und belastende Zeiten. Und doch hat sie ihre Lebensfreude und Menschenliebe nie verloren. Gitta Saxx ist für mich deshalb eine wirkliche Jahrhundertfrau.“