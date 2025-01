Viertelfinale! Sabalenka weiter souverän

„Es sind immer schwierige Matches gegen Andreeva, sie ist so jung, spielt aber so gutes Tennis“, sagte die 26-Jährige auf dem Platz. „Ich bin super glücklich, dass ich dieses schwierige Match in zwei Sätzen überstanden habe.“ Sabalenka wird in ihrem elften Viertelfinale bei ihren letzten 13 Grand-Slam-Turnieren entweder auf Donna Vekic oder Anastasia Pavlyuchenkova treffen, die später am Sonntag aufeinandertreffen.