Hochdruck sorgt für trockenes Wetter in Österreich

Landesweit ist es auch am Samstag durch Hochdruckeinfluss von der Früh weg sehr sonnig. In den Niederungen muss stellenweise mit flachen Nebelfeldern gerechnet werden, die sich meist noch am Vormittag auflösen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Die Frühtemperaturen erreichen minus zehn bis minus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen ein bis sechs Grad, am wärmsten wird es in den mittleren Höhenlagen.