Überholmanöver endete mit Ausritt in die Wiese

Zu einer Beinahe-Kollision kam es am vergangenen Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Gemeinde Sulz. Dort war auf der L63 ein 54-jähriger Mann in seinem Pkw in Fahrtrichtung Sulz unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lastwagen. Schließlich beschloss der 54-Jährige, den Brummi zu überholen, scherte aus und beschleunigte seinen Wagen.