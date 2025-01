„Bergdoktor“-Star Annika Ernst nackt im „Playboy“

Frauen sollen „öfter stolz auf sich“ sein

„Es war so besonders, weil ich mich als Frau in diesen zwei Tagen Shooting einfach feiern lassen durfte. Ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft so bescheiden sind, dass man gar nicht stolz auf sich sein darf. Vor allem, wenn man eine Frau ist“, sagte die 42-Jährige.