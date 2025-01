Seniorin: „Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen“

Verzweifelt kam Ingrid K. aus Wien in die Caritas-Sozialberatung in der Wiener Mommsengasse. Grund: Ihre Fixkosten sind so stark gestiegen, dass sie finanziell keinen Spielraum mehr hat. „Bei mir ist es schon sehr knapp“, schildert die 62-Jährige. Mehr als 200 bis 300 Euro bleiben der alleinstehenden Pensionistin, die in einer kleinen Einzimmerwohnung lebt, monatlich nicht zum Leben.