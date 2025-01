Billa spendete 100.000 € für „Krone“-Hilfsaktion

„Rasch und unbürokratisch zu helfen, wenn Menschen in einer Notsituation sind und sich etwa ihre Energiekosten nicht mehr leisten können, das ist für uns von Billa eine Herzensangelegenheit. Deshalb unterstützen wir auch in diesem Jahr die Aktion von ,Krone‘ und Caritas“, so Billa-Vorstand Robert Nagele bei der Scheckübergabe an Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner und Barbara Stöckl.