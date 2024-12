E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst: Zeugen gesucht

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.15 Uhr auf der Feldkircher Reichsstraße in Fahrtrichtung Rankweil. Der 24-jährige E-Scooter Fahrer machte sich gerade daran, auf der Reichsstraße geradeaus weiter in Richtung Bruderhofstraße zu fahren, als just in diesem Moment ein Pkw rechts ausscherte, um auf der Reichsstraße zu bleiben – es kam zur Kollision, der E-Scooter-Fahrer stürzte auf den Asphalt.