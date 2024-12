„Ein Funken Wärme“: Danke für 3 Millionen Euro

Caritas-Sozialberatungen können dank Spenden helfen

Geld, mit dem die Teams in den 71 Caritas-Sozialberatungsstellen in ganz Österreich Familien, Mindestpensionisten und Alleinerziehenden, die ihre Heiz- und Energiekosten nicht bezahlen können, unter die Arme greifen können. Ein besonderes Dankeschön dürfen wir an dieser Stelle an unsere treuen Partner sagen.