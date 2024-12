Unscheinbarer Gipfel mit Top-Ausblick bei Eisenerz

Wir starten im Talboden bei der Holzbrücke kurz vor der Bushaltestelle Schlingerweg und orientieren uns an den gelben Wegweisern. Nach der Brücke passieren wir wenige Häuser und folgen der Forststraße etwa 1,4 Kilometer bergauf. Über eine Wiese – vorbei an einer Holzhütte – gelangen wir in den Wald.