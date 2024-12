3 Verletzte bei Küchenbrand in Skiarena Hochficht

Um 7.36 Uhr heulten zuerst in Klaffer die Sirenen: Insgesamt drei Feuerwehren mussten einen Friteusenbrand in der Restaurantküche der Skiarena am Hochficht bekämpfen. Drei Verletzte kamen ins Rohrbacher Krankenhaus. Wichtig: Der Skibetrieb läuft ungehindert weiter.