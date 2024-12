SPÖ stimmt Antrag auf „First Responder“ nieder

ÖVP-Stadträtin Katharina Seywald ist sauer. Am 12. Dezember hat sie einen Antrag in eine Gemeindesitzung eingebracht: Im größten Halleiner Ortsteil Rif solle es „First Responder“ geben. Das sind Ersthelfer, die mit einem speziellen Rucksack ausgerüstet sind, um in Notfällen schnell in der Nähe zu sein. Kostenpunkt: 6000 Euro.