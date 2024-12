EVN stockt Energiehilfe Fonds um 2 Millionen € auf

Wichtige Hilfe für Menschen in finanzieller Not

Für die Abwicklung zuständig sind Caritas und Diakonie, die nach festgelegten Kriterien helfen. Geld erhalten in erster Linie armutsgefährdete Kunden der EVN mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich, die Gefahr laufen, ihre Energiekosten nicht mehr zahlen zu können. Mit dem Fonds konnten bisher 5400 Menschen in 2400 Haushalten unterstützt werden.