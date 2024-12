Die Aufstellung: So startet LASK gegen Vikingur

Arg gebeutelt geht der LASK in das letzte Spiel des Jahres. Nach vier Niederlagen in Folge inklusive des blamablen Auftritts in Florenz (0:7) möchten sich die Linzer im Heimspiel der Conference League gegen Vikingur Reykjavik heute mit Anstand von ihren Fans in die Winterpause verabschieden. „Das ist definitiv eine Charakterfrage“, erklärte Kapitän Robert Zulj. Der erhoffte Aufstieg geht sich nur noch rechnerisch aus.