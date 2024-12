Ohne Angst zurück in die Klassenzimmer

In St. Pölten ist der Schulalltag zurückgekehrt. Rund 5000 Kinder und Jugendliche, für die infolge einer Bombendrohung an 16 Schulen zwei Tage der Unterricht ausgefallen war, haben am Donnerstag wieder in den Klassenzimmern Platz genommen. Sicherheitsbedenken habe es dabei keine gegeben – hat sich die „Krone“ bei Eltern umgehört (siehe Umfrage rechts).