Airport, E-Busse, Urlaub: Zündstoff in Klagenfurt

Auch am Südring ging es heute, Dienstag, rund. Da wurde beim geplanten Hallenbad die lang ersehnte Bauverhandlung abgewickelt. Still und heimlich. Die Klagenfurter Stadtwerke als Bauherr haben nur drei Anrainer zugelassen. Nur ganz kurz waren die Teilnehmer an der Baustelle, dann haben sie sich im 1. Stock des Leichtathletikstadions zurückgezogen. Man lässt die Stadt nicht daran teilhaben. Dabei ist es doch das größte Bauvorhaben für Klagenfurt für die nächsten Jahrzehnte. Jetzt gibt es eine Einspruchsfrist, danach könnte die Baugenehmigung erteilt werden. Am Mittwoch folgt die gewerberechtliche Verhandlung, dann können auch die vielen Wohnungsbesitzer im Hallenbad-Areal kommen. Nicht nur die Grünen schießen scharf gegen die 77 Millionen Euro teure Schwimmanlage im tiefen Sumpfgebiet. Bis zur Fertigstellung 2027 steigen die Baukosten wohl auf 100 Millionen Euro an.