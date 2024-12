„Gefährlich!“ Bayerns Kimmich schlägt jetzt Alarm

Schmerzlich vermisst wurde vor allem Harry Kane – als Anspielstation und als Torjäger. Im letzten Pflichtspiel des Jahres am Freitag gegen Leipzig am Freitag könnte der englische Stürmerstar nach seinem Muskelfaserriss wieder zurückkehren. In der Tabelle schrumpfte der komfortable Vorsprung des Klubs von Konrad Laimer etwas zusammen, auf Meister Leverkusen sind es noch vier Zähler. Die Mainzer klopfen derweil an den Europacup-Plätzen an.