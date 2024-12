„Fühle mich fitter als in meinen Mittzwanzigern!“

US-Superstar Lindsey Vonn ist zurück, wird kommende Woche in St. Moritz ihre Weltcup-Rückkehr feiern – und das im Alter von 40 Jahren und mit einem künstlichen Kniegelenk. Vor den Speed-Rennen in Beaver Creek, in denen die 82-fache Weltcupsiegerin als Vorläuferin starten wird, sprach sie über ihren Antrieb, ihr Knie und ihre persönlichen Ziele.