FPÖ: Kickls Vertraute kassieren mehr als ihr Chef

Vertraute verdienen mehr als ihr Parteichef

Wie immer geht es ums liebe Geld. Und dabei um eine kursierende Gehälterliste des engsten Kreises rund um Herbert Kickl, parteiintern auch Prätorianergarde genannt – in Anlehnung an die römischen Kaiser. Konkret die Bezüge beider FPÖ-Generäle, des Klubdirektors sowie des Büroleiters des Parteichefs. Von den vier Kickl-Vertrauten, die allesamt mehr als ihr Chef (rund 16.000 Euro) verdienen, kommt Christian Hafenecker mit 19.000 Euro zwar auf ein Minister-Salär, kassiert aber innerhalb des freiheitlichen Quartetts am wenigsten ab (siehe Grafik unten).