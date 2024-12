Dönermeister eröffnet 5. Filiale im Auhof Center

Dönermeister ist eigenen Angaben zufolge österreichweit der erste Franchisebetrieb für hochwertigen Döner. Vom ersten Standort am Urban-Loritz-Platz in Wien bis hin zur jüngsten Filiale in Schwechat hat sich die Streetfoodkette binnen kürzester Zeit zu einer Marke entwickelt, die auch als Vorzeigebetrieb für modernes Gastronomiemanagement gilt. Hinter dem Franchise stehen die erfahrenen Gastronomen Ekrem Tütüncü, Temel Tütüncü, Kadir Sicimoglu und Ulas Celikkol, die ihre jahrelange Expertise in die Marke einbringen.