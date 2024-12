Dank Spenden: So hilft die Caritas-Sozialberatung

„Immer mehr Menschen haben Probleme, am Ende des Monats die Miete oder die Energie zu bezahlen“, erklärt Doris Anzengruber. Sie ist Leiterin der Sozialberatung in Wien, eine von 71 Caritas-Sozialberatungsstellen in ganz Österreich. Man merke vor allem, dass viele Menschen von den Folgen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden Energie-Krise sowie der Teuerungen betroffen sind.