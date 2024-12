Inlandspaket muss spätestens bis 20.12. zur Post

„Damit die letzten Pakete vor Weihnachten noch abgeholt werden können, haben die meisten Postfilialen in Österreich am Samstag, 21. Dezember, mindestens von 9 bis 12 Uhr und am Montag, 23. Dezember, sogar von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 24. Dezember, haben alle Postfilialen zumindest von 9 bis 12 Uhr geöffnet“, so das Unternehmen.