Eine Diva kostete Wels den Titel im Judo-Finale!

Fehlende Fitness

Wo Trainingskiebitze Gewicht und Fitness des Heeressportlers bemängelten. Und Shamil kam am Samstag tatsächlich in den Gmundner Sportpark. Allerdings nur in hellgrauer Zivilkleidung und ohne Sporttasche. Borchashvili plauderte gut gelaunt mit Bekannten vor der Halle, erschien jedoch nicht zur Abwaage. Trotz fixer Startzusage – wie sein Klub noch am Donnerstag bestätigte.