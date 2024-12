Beim Billa-Einkauf „Aufrunden“ und helfen

Spenden ermöglichen Hilfe

Mit den Spenden kann in den 71 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich wichtige Hilfe geleistet werden. Denn rund 353.000 Menschen in unserem Land können es sich nicht leisten, Ihre Wohnung im Winter angemessen warmzuhalten. Daher bitten wir um Ihre Unterstützung!