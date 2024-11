Die Aufstellung: So startet Salzburg in Leverkusen

Es sind schwere Zeiten für Red Bull Salzburg und Trainer Pepijn Lijnders: Auf der Suche nach der fußballerischen Offenbarung waren Erfolgserlebnisse zuletzt eine Seltenheit, in der Liga verlor der Vizemeister nach vier sieglosen Spielen in Serie gar den Anschluss an die Tabellenspitze. Heute wartet in der Champions League der nächste harte Brocken, im Gastspiel beim deutschen Meister Bayer Leverkusen sind die Rollen jedenfalls klar verteilt.