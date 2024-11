Pensionistin „Es war plötzlich kalt daheim“

Seit über 40 Jahren lebt Christine H. in ihrer Gemeindewohnung in Wien, in der sie sich wohlfühlt. Doch in den vergangenen Jahren haben der 78-Jährigen mehrere Dinge große Sorgen bereitet. Gesundheitlich geht es der Pensionistin – sie bezieht Pflegestufe 2 – schon länger nicht mehr gut.