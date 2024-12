Tür 22: iPhone 16 128GB inkl. iTunes- Gutschein

Mehr Wow in Ihren Fotos

Das vielseitige neue Kamera-System des iPhone 16 macht großartige Fotos aus nächster Nähe und weiter Ferne. Mit der 2-in-1-48 MP Fusion Kamera kannst du beeindruckende, hochauflösende Bilder machen. Oder mit dem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität einzoomen. Die Ultraweitwinkel-Kamera macht extreme Makro Close‑ups aus nächster Nähe. Aber auch Fotos mit weiterem Bildausschnitt, die mehr von der Umgebung einfangen. Das ist so, als hättest du vier Objektive in deiner Tasche.