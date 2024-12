Tür 5: 38 x 1 Soehnle Aroma Diffuser Milano Plus

Licht und Duft

Komfortabel und stilvoll besticht der neue Aroma Diffuser Milano Plus schon durch sein elegantes Design. Die Infrarot-Fernbedienung erlaubt eine individuelle und voneinander unabhängige Steuerung von Beduftung und LED-Lichtspiel mit Colour-Stop-Funktion. Folgerichtig ist der Milano Plus daher mit dem Plus X Award für Design und Funktionalität ausgezeichnet worden. Optimale Duftverteilung durch moderne Ultraschallvernebelung und 6 Stunden Beduftungszeit dank 100 ml Wasserbehälter. Der Aroma Diffuser ist für Duftöle geeignet.