Zehn tolle Spiele und Bücher fürs Nikolaussackerl

Fish You Were Here - EMF – ab 6 Jahre

Bei diesem lustigen und actiongeladenen Kartenspiel dreht sich alles um Meerestiere. Sie fühlen sich einsam und wünschen sich, ein Tier der gleichen Art zu treffen. Meistens begegnen sie anderen Tieren und reagieren mit „blubb“, aber wenn sie eins ihrer eigenen Art treffen, begrüßen sie sich enthusiastisch mit ihren eigenen Worten und Gesten! „Bling bling“ rufen die Anglerfische, wenn sie aneinander vorbeischwimmen und blinken fröhlich. Aber was sagen noch mal die Haie zueinander? Begrüßt euch richtig und werdet am schnellsten eure Karten los. Die Angelhaken sorgen für zusätzliche Action, denn jeder hat die Absicht, sich den Wurm zu schnappen – aber nicht den gefährlichen Zitteraal! HIER geht‘s zum Spiel!