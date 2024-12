Tür 3: 3 x 2 Nächtigungen im Hideaway Montestyria

Panorama-Chalets in Mariazell

Stille als neuer Luxus - hoch über den Dächern von Mariazell genießt man den Panoramablick auf die majestätische Bergwelt und das Zentrum von Mariazell mit der weltberühmten Basilika. Direkt an der Skipiste bilden sechs luxuriöse Chalets und zwei Suiten mit Pool und eigener Sauna in den Chalets eine wunderbare Symbiose aus Naturerlebnis, Privatsphäre und stilvollem Hotelambiente.