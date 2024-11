Fußgängerin von Autospiegel erfasst und verletzt

Kurz nach 19 Uhr wollte am Montag eine Frau zu Fuß die L101 bei Schöngumprechting in der Gemeinde Seekirchen überqueren. Die Flachgauerin (72) wurde beim Querungsversuch vom Seitenspiegel eines in Richtung Obertrum fahrenden Pkw touchiert. Den hatte ein Flachgauer (22) gelenkt. Die Frau zog sich Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Die Polizei führt weitere Erhebungen zum Unfallgeschehen durch.