Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Slowenen

„Wenn wir unser bestes Gesicht zeigen ...“

Mit einem Unentschieden hätte das ÖFB-Team zumindest Platz 2 und die Aufstiegsrelegation im März sicher. Die Österreicher gehen mit dem Selbstvertrauen von fünf Heimsiegen in Folge in die Entscheidungspartie. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick alle Länderspiele im eigenen Land gewonnen. „Wenn wir unser bestes Gesicht zeigen und so spielen, wie wir das schon in vielen Spielen gezeigt haben, bin ich überzeugt, dass wir gewinnen“, betonte der Deutsche.