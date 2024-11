Für Menschen in Not: Adventkalender einmal anders

Zu Weihnachten bereitet der Adventkalender Freude

Die gefüllte Box bringen Sie zu Weihnachten dann in eine Caritas-Einrichtung in Ihrer Nähe. Online können Sie nachlesen, was benötigt wird, wie Sie sich für die Aktion anmelden und wo Sie die Adventkalender abgeben können. Der Umgekehrte Adventkalender ist eine Initiative im Zuge der „Krone“-Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ gemeinsam mit füreinand’, Österreichs Plattform für Mitmenschlichkeit der Caritas.