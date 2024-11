Ab 15 Uhr LIVE: Holt Martin heute schon den Titel?

Wie im Vorjahr kommt es dieses Wochenende beim Motorrad-WM-Finale in Spanien zum Showdown zwischen den Ducati-Piloten Jorge Martin und Francesco Bagnaia um die MotoGP-Krone. Jedoch mit umgekehrten Vorzeichen: Diesmal hat der Spanier Martin mit 24 Punkten einen komfortablen Vorsprung auf den italienischen Titelverteidiger und steht somit kurz vor seinem ersten WM-Titel. Der finale Grand Prix findet wegen der Flutkatastrophe heuer nicht in Valencia, sondern in Barcelona statt.