„Andi im Glück“: SPÖ-Chef verliert an Kritikern

Sprichwörtlich war es ein Schuss, der nach hinten losging. Nach der von der „Krone“ enthüllten Jagd-Affäre nahm Tirols Landesparteichef und Landesrat Georg Dornauer am Mittwoch zumindest so halb den Hut. Seine beiden Spitzenämter legte er zurück, dem Landtag bleibt er als „kritischer Beobachter“ aber erhalten. Mit verbalen Querschüssen aufgefallen war der schillernde Tiroler, zuletzt etwa nach der EU-Wahl, auch des Öfteren in Richtung des SPÖ-Bundesparteichefs Andreas Babler.